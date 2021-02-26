МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались около 17.36 мск. По данным Downdetector, 70% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, также 26% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 3% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и других городов России.