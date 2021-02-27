МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В мессенджере WhatsApp теперь появилась новая функция: пользователи, делясь с другими своими видеозаписями в чатах, смогут предварительно удалить звуковую дорожку. Информация о новой функции мессенджера появилась в журнале изменений Play Store, подробно о ней пишет издание Android Police. WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от новых правил

Ранее для удаления звука из видео нужно было предварительно загрузить его на устройство и пропустить через какое-нибудь приложение, позволяющее избавиться от аудиодорожки, — например, такая функция есть в "Google Фото" и других приложениях, отображающих медиа в виде галереи.

Теперь же, чтобы сделать отправляемое в WhatsApp видео беззвучным, достаточно непосредственно перед отправкой нажать в форме редактирования отправляемого ролика значок "отключения звука" (изображение перечеркнутого динамика).

Издание Android Police отмечает, что, судя по отзывам его читателей, возможность удалять звук из видео доступна только тем, кто загрузил последнюю версию приложения.