МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов утекли в сеть. Это обнаружили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews. Об этом написал "Коммерсант", который ознакомился с этой базой. Специалист предупредил об опасности сервисов подделки голоса

Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN для операционной системы Android, популярных в том числе и в России. Утверждается, что база данных пользователей, датируемая 24 февраля, продается на теневых форумах. В ней содержатся адреса электронной почты, пароли и логины юзеров, в том числе и российских, а также данные об их мобильных устройствах и платежах.

По мнению основателя компании "Интернет-розыск" Игоря Бедерова, утечка произошла из-за "очевидной халатности при обращении с конфиденциальной информацией". Владельцы сервисов не стали изменять пароли по умолчанию на своих серверах баз данных, предположил он.

Отмечается, что данные пользователей SuperVPN уже попадали в открытый доступ в июле прошлого года. Злоумышленники разместили в интернете адреса электронных почт, текстовые пароли, IP-адреса и домашние адреса более 20 миллионов пользователей VPN-сервисов. Также утекла информация о моделях телефонов и другие личные данные пользователей.