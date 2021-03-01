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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210301/833137299.html
Данные миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в Сеть
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Данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов утекли в сеть. Это обнаружили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews. Об этом написал "Коммерсант", который... ПРАЙМ, 01.03.2021
утечка данных, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов утекли в сеть. Это обнаружили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews. Об этом написал "Коммерсант", который ознакомился с этой базой.
Речь идет о приложениях GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN для операционной системы Android, популярных в том числе и в России. Утверждается, что база данных пользователей, датируемая 24 февраля, продается на теневых форумах. В ней содержатся адреса электронной почты, пароли и логины юзеров, в том числе и российских, а также данные об их мобильных устройствах и платежах.
По мнению основателя компании "Интернет-розыск" Игоря Бедерова, утечка произошла из-за "очевидной халатности при обращении с конфиденциальной информацией". Владельцы сервисов не стали изменять пароли по умолчанию на своих серверах баз данных, предположил он.
Отмечается, что данные пользователей SuperVPN уже попадали в открытый доступ в июле прошлого года. Злоумышленники разместили в интернете адреса электронных почт, текстовые пароли, IP-адреса и домашние адреса более 20 миллионов пользователей VPN-сервисов. Также утекла информация о моделях телефонов и другие личные данные пользователей.