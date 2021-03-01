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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210301/833139498.html
В Instagram вскоре появится новая функция
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Приложение Instagram с понедельника позволит многим пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью новой функции Live Rooms. "Сегодня мы представляем... ПРАЙМ, 01.03.2021
соцсети, instagram, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Приложение Instagram с понедельника позволит многим пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью новой функции Live Rooms.
"Сегодня мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир", — говорится на сайте Instagram.
Сервис надеется, что это позволит вести в Instagram ток-шоу, импровизировать там с артистами или просто общаться с друзьями. Кроме того, новая функция может предоставить новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.
Отмечается, что функция станет доступна во всем мире в ближайшее время.