МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Приложение Instagram с понедельника позволит многим пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью новой функции Live Rooms. WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от новых правил

"Сегодня мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир", — говорится на сайте Instagram.

Сервис надеется, что это позволит вести в Instagram ток-шоу, импровизировать там с артистами или просто общаться с друзьями. Кроме того, новая функция может предоставить новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.

Отмечается, что функция станет доступна во всем мире в ближайшее время.