МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Приложение Instagram с понедельника позволит многим пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью новой функции Live Rooms.

Иконка мессенджера WhatsApp на экране компьютера

WhatsApp запретит отправлять сообщения при отказе от новых правил

"Сегодня мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир", — говорится на сайте Instagram.

Сервис надеется, что это позволит вести в Instagram ток-шоу, импровизировать там с артистами или просто общаться с друзьями. Кроме того, новая функция может предоставить новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.

Отмечается, что функция станет доступна во всем мире в ближайшее время.