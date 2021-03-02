МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Инвесторы фонда Da Vinci Capital в конце февраля отправили Павлу Дурову уведомление, что намерены подать иск против мессенджера и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и Telegram Inc. Они требуют компенсировать ущерб в размере около 100 миллионов долларов за неудавшийся проект блокчейн-платформы TON. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на близкий к фонду источник. Telegram заявил о многомиллионных долгах

Уведомление о намерении подать иск было отправлено основателю Telegram Павлу Дурову, вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам TON. Источник, близкий к фонду, рассказал, что юристы фонда требуют компенсировать ущерб в размере около 100 миллионов долларов за неудавшийся проект. В случае отказа от компенсации, инвесторы в течение двух недель подадут судебный иск в Лондон.

Между тем собеседники издания, близкие к топ-менеджменту компании, отметили, сумма требований составляет 20 миллионов долларов. Forbes пока не обладает информацией о том, является ли это письмо единственным.

Известно, что Disruptive Era Fund под управлением Da Vinci Capital заключил соглашение на покупку токенов на 72,1 миллиона долларов. В 2018 году фонд перевел 45,4 миллиона долларов.

Напомним, что компания Telegram объявила, что планирует запустить блокчейн-платформу TON в начале 2018 года. На ней должны были запустить криптовалюту Gram. Для этого проекта Telegram Group Inc. и ее дочерняя компания TON Issuer продали 2,9 миллиарда токенов и привлекли 1,7 миллиарда долларов от сторонних инвесторов. Среди них — миллиардеры Роман Абрамович и Юрий Мильнер, бизнесмен Саид Гуцериев, основатель Qiwi Сергей Солонин, сооснователь "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили и другие.

Работу над созданием блокчейн-платформы и криптовалюты вели в течение 2,5 лет. Однако проект пришлось прекратить после того, как федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Кевин Кастел подтвердил запрет на выпуск новой криптовалюты. В мае 2020 года Дуров официально объявил о закрытии проекта. WhatsApp поразил своих пользователей неожиданной функцией

Согласно финансовой отчетности группы за 2018-2020 годы, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более 600 миллионов долларов. Компания привлечь миллиард долларов через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, чтобы вернуть долг. Компания также рассматривает возможность монетизации мессенджера.