МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Для смартфонов серии iPhone 12 выпустили первый джейлбрейк — программное обеспечение для взлома смартфонов. Об этом сообщает издание WccfTech.

Джейлбрейк (Jailbreak)- это официально неподдерживаемая корпорацией Apple операция, позволяющая получить доступ к файловой системе ряда моделей устройств iPhone, iPod, iPad, Apple TV и Apple Watch. Она дает возможность расширить возможности аппарата, например, сделать возможным поддержку тем оформления, твиков и установку приложений из сторонних источников (не App Store). Джейлбрейк открывает полный доступ к файловой системе iPhone, iPod, iPad или Apple TV (Доступа к ФС Apple Watch нет даже с джейлбрейком). Эксперт рассказал о разблокировке iPhone в защитной маске

Новое программное обеспечение для взлома смартфонов выпустила команда энтузиастов Unc0ver. Главное отличие данного джейлбрейка от предыдущих — возможность его установки на все смартфоны Apple последних лет, начиная с iPhone 6s и заканчивая iPhone 12. Джейлбрейк Unc0ver 6.0 адаптирован под работу с операционной системой Apple — до iOS 14.3. При этом поддержка актуальной версии iOS не гарантируется.

По информации журналистов, ПО для взлома системы базируется на эксплойте cicuta_verosa, который использовали для кустарной модификации iOS и раньше. Актуальный джейлбрейк имеет поддержку внедрения настроек через Substitute и управления пакетами с помощью Cydia.

Создатели программного обеспечения отметили, что установить джейлбрейк можно в том случае, если пользователь имеет iPhone 6s или более позднюю модель, а также еще не перешел на обновление iOS 14.4. Откатиться с указанной системы невозможно — это связано с тем, что Apple перестала подписывать ОС.