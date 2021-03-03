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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210303/833148836.html
Илон Маск рассказал, что создает новый город в Техасе
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Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в Техасе. "Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", — написал Маск в... ПРАЙМ, 03.03.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в Техасе.
"Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", — написал Маск в Twitter.
Предприниматель рассказал, что у его города площадь будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, Маск отметил, что в городе будут "очень" хорошо относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул "дожа" (с итальянского "doge", напоминающее слово на английском "dog" — собака).
В конце прошлого года Маск сообщил, что переехал из Калифорнии в Техас.
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