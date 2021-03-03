МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Мошенники создали новую схему получения данных о банковских картах россиян. Теперь, пишет РИА Новости, они рассылают электронные письма, напоминающие сообщения с сайта "Госуслуги". Тем самым преступники предлагают ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для якобы оформления положенных гражданам РФ соцвыплат. Россиян предупредили о мошенничестве с ошибочным зачислением денег

Такое письмо получил корреспондент агентства.

В тексте были типичные для портала "Госуслуги" элементы. Это логотипы в начале и конце письма, схожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом e-mail отмечалось, что адресату положены социальные компенсации, а для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л. В. Для идентификации нужно указать номер СНИЛС. О том, что это мошенническое письмо, указывал адрес отправителя — info@mybusinessplan.ru.

После перехода по ссылке из письма человек попадает в интерфейс, где пользователю предлагают указать номер своей банковской карты для перевода денег.

Как процомментировал эксперт Сколково — РЭШ Егор Кривошея, схема фишинговых сайтов и рассылок сейчас очень распространена. Это не затратно и при этом у такой схемы большой охват потенциальных жертв.

"Можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала "Госуслуги" на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека", — пояснил он.

Главными рисками в такой ситуации специалист назвал:

утечку личных сведений,

потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация.



Речь идет о паспортных данных, прописке, номере СНИЛС, номере телефона, документах об имуществе, иногда — о здоровье и родственниках.

"Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных", — предупредил эксперт.