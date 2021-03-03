МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Интернет-браузер Chrome после отказа от сторонних файлов cookie, позволяющих собирать данные о пользователях для показа им релевантной онлайн-рекламы, не будет разрабатывать новые способы отслеживания их действий в сети, говорится в сообщении в официальном блоге Google (владеет браузером).

Как отмечает Google, использование cookie привело к падению уровня доверия пользователей. Так, 72% людей считают, что рекламодатели, технологические фирмы и другие организации отслеживают всё их активность в интернете.

При этом 81% опрошенных заявили, что потенциальные риски, связанные со сбором данных, перевешивают все преимущества.

В прошлом году Chrome заявил о намерении прекратить поддержку сторонних файлов cookie.

"Сегодня мы открыто заявляем, что после отказа от сторонних файлов cookie мы не будем разрабатывать новые способы отслеживания действий пользователей и не будем использовать такие способы в своих продуктах", — говорится в сообщении интернет-гиганта. Intel и Google Cloud договорились о партнерстве в сфере 5G

Компания признает, что не сможет достичь того же уровня аналитики пользователей для формирования статистики, который будет доступен другим компаниям при использовании инструментов, позволяющих идентифицировать личность.

"Однако мы не считаем, что такие методы соответствуют ожиданиям пользователей в отношении защиты персональных данных, не противоречат быстро меняющимся нормативным ограничениям и, следовательно, могут быть полезны в долгосрочной перспективе", — отмечает Google.

Как говорится в сообщении, онлайн-сервисы компании будут работать со специальными интерфейсами API, позволяющими сохранить анонимность пользователей, предоставляя при этом рекламодателям и издателям полезные данные.

Компания планирует использовать такие технологии, как агрегация и анонимизация данных, а также их обработка на устройстве. Это позволит размещать релевантную рекламу, защищая при этом конфиденциальность пользователей. Google откажется от слежки за пользователями через Cookies

"Пользователей со схожими интересами можно объединять в большие группы, не идентифицируя отдельных людей. Chrome намерен создавать когорты на основе FLoC (технология, позволяющая отказаться от таргетинга рекламы на основе cookie-файлов – ред.), которые будут доступны для публичных испытаний. Также мы планируем начать тестирование когорт на основе FLoC с рекламодателями уже во втором квартале", — говорится в сообщении.

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