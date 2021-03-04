МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Создание в Нижегородской области первого в России частного космодрома и многоразового суборбитального комплекса для космического туризма приостановлено из-за бюрократии, сообщил РИА Новости гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин. Прототип корабля Starship взорвался через несколько минут после посадки

"Суборбитальный проект приостановлен, по космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы", — сказал Пушкин.

Он рассказал, что год назад компания договорилась с властями Нижегородской области, что прежде, чем согласовывать оценку воздействия космодрома на окружающую среду и проводить общественные слушания, будут согласованы санитарно-защитные зоны космодрома.

Проект таких зон был разработан и направлен в нижегородский институт Роспотребнадзора, оттуда перенаправлен в ФМБА, а после — в федеральный Роспотребнадзор. "Ответа пока не было", — констатировал Пушкин.

Профильные министерства Нижегородской области, по его утверждению, отказываются от помощи проекту, а "Роскосмос" не может помочь, потому что согласование экологических норм космодрома — не его специализация.

Власти Нижегородской области в свою очередь рассказали РИА Новости, что им об отказе инвестора от реализации проекта на данный момент не известно.

"Со стороны правительства инвестору рекомендовано спроектировать санитарно-защитную зону многоразового суборбитального космического комплекса. Варианты с участком прорабатываются. Обновленный проект оценки воздействия на окружающую среду, ранее направленный на доработку, в Минэкологии региона пока не поступал", — заявили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений.

Кроме того, по словам Пушкина, "КосмоКурс" уже два года не может получить необходимую нормативную документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты, поскольку та принадлежит Минобороны.

"Эту документацию ведомство готов давать исполнителю только в случае, если они являются заказчиком. По нашему проекту, естественно, они не являются заказчиком. То есть они все правильно говорят с юридической точки зрения", — отметил Пушкин.

В условиях задержек, по его мнению, Россия может выбыть из борьбы за рынок суборбитального туризма. SpaceX назвала имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon

"В этом году компания Blue Origin должна запустить первого туриста, Virgin Galactic тоже. А у нас в стране до сих пор не верят в техническую возможность таких полетов, мы на уровне папуасов. Сейчас американцы полетят, а мы этот потенциальный рынок потеряем", — опасается глава "КосмоКурса".

В сложившихся условиях, чтобы созданный коллектив из 50 специалистов не простаивал, компания решила сосредоточиться на создании сверхлегкой ракеты грузоподъемностью до 500 килограммов на низкую орбиту. Пушкин надеется, что этот проект пойдет легче.

"Ищем потенциального заказчика на ее разработку – либо коммерческого, либо федерального", — сказал Пушкин.

Он отметил, что пока такого заказчика найти не удалось, хотя многие федеральные ведомства проявляют заинтересованность в реализации проекта и даже подписали положительные заключения на создание носителя.

Компания "КосмоКурс" создана для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Ранее компания объявила о планах создания космодрома под Нижним Новгородом. До этого она получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность.

Для полета на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывал одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Заявлялось, что первый полет будет совершен в 2025 году — длительностью 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут.

Билет ориентировочно оценивался в 200-250 тысяч долларов. Компания планировала проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидалось, что в основном это будут иностранцы.

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