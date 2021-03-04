МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Минцифры предложило использовать обезличенные персональные данные россиян, "в том числе для предпринимательской деятельности", передает РБК. С 1 марта убрать личные данные из интернета станет значительно проще

Соответствующие нормы содержатся в проекте поправок к законопроекту, уточняющему порядок получения разрешения на использование персональных данных.

Представитель Минцифры отметил, что таким образом бизнес сможет свободно обрабатывать обезличенные данные.

"Законопроект позволит повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных — наших граждан, а также даст возможность бизнесу использовать данные, полученные в результате обезличивания. При этом права россиян на безопасную обработку и сохранение их персональных данных будут соблюдены", — отметил врио директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрий Реуцкий.

По мнению управляющего партнера юридической компании Rafikov & Partners Рустама Рафикова, используя эту норму, можно будет, например, собирать данные о количестве клиентов, обратившихся за тем или иным товаром, об объемах продаж определенному сегменту по полу, возрасту, месту жительства. Также можно обезличить данные о частоте покупки того или иного товара определенными потребителями.

Обезличить данные о пользователе можно будет только с его согласия, кроме исключительных случаев. Поправки не допускают действия операторов данных — к ним относятся компании связи, банки и т.д. — по их деобезличиванию, за исключением ситуаций, когда это необходимо для защиты жизни, здоровья или иных важных интересов субъекта персональных данных.

Также операторам нельзя будет передавать третьим лицам, например, при обмене между собой, дополнительную информацию, позволяющую установить владельца обезличенных данных. Для этих третьих лиц также вводится запрет на попытки вычислить субъекта персональных данных.

По данным издания, проект отправили на доработку и Минцифры должно представить на согласование в правительство отредактированную версию через два дня.

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