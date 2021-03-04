МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В версии мессенджера WhatsApp для стациональных компьютеров появилась новая функция. Как пишет Engadget, эта функция позволяет совершать голосовые и видеозвонки. WhatsApp поразил своих пользователей неожиданной функцией

Последнее обновление мессенджера стало доступно для владельцев компьютеров на платформах Windows и Mac.

Раньше функцией голосовых звонков и видеозвонков могли воспользоваться только пользователи мобильной версии мессенджера. Также общаться по видеосвязи с пользователями ПК могли некоторые юзеры, которые тестировали бета-версию.

Как прокомментировали сами разработчики WhatsApp, за последний год количество людей, разговаривающих друг с другом через мессенджер, значительно выросло по всему миру.

"Так так много людей по-прежнему живут отдельно от своих близких и приспосабливаются к новым способам работы, мы хотим, чтобы общение в WhatsApp было максимально приближенным к личному, независимо от того, в какой части мира вы находитесь или какие технологии используете", — пояснила компания.

Также разработчики обновления обещают, что в будущем пользователи настольной версии мессенджера увидят и другие функции. Например, будет добавлена поддержка групповых аудио и видеочатов.