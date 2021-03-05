МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Эксперты Роскачества рассказали россиянам, как не попасть на уловки киберпреступников, играя через мобильные приложения. Эксперт рассказал, как изменится курс рубля весной

В частности, специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества отметили, что не стоит скачивать пиратские версии популярных платных компьютерных игр в сети.

Не стоит и оплачивать внутриигровые покупки банковскими картами, на счетах которых находится много денег.

Это грозит возможной потерей персональных данных, а также финансов игроков.

В центре напомнили, что в сети можно наткнуться на множество неофициальных мобильных клонов известных компьютерных игр. Под их видом скрывались вирусы. Также были зафиксированы случаи распространения фейковых приглашений на бета-тестирование популярной игры: на устройства жертв загружались зловреды.

Также существует опасность скачивания вируса вместо нормальный игры тогда, когда геймер хочет установить игру не из официальных магазинов или с торрент-трекеров.

Чтобы не быть обманутым мошенниками, специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества советуют не скачивать взломанные игры с торрент-трекеров или пиратских ресурсов, а также патчи и дополнения из неизвестных источников. Кроме того, следует всегда проверять информацию, полученную в электронных письмах, на официальных страницах игр или в онлайн-сервисах.

Главные советы Роскачества геймерам заключаются в следующем:

● Не скачивайте взломанные игры с торрент-трекеров или пиратских ресурсов: никто не может гарантировать, что в них не добавлена вредоносная "начинка",

● Не скачивайте патчи и дополнения из неизвестных источников,

● Всегда проверяйте информацию, полученную в электронных письмах, на официальных страницах игр или в онлайн-сервисах: таких как Steam, EGS, GOG,

● Скачивайте мобильные игры только в официальных магазинах приложений. При этом обращайте внимание на популярность, отзывы, рейтинг и количество скачиваний, а также запрашиваемые программой разрешения на доступ к функциям и приложениям на вашем устройстве,

● Для приобретения игр и внутриигровых покупок заведите и используйте отдельную карту с лимитом на траты или небольшим балансом на счету. В этом случае, даже если вы введете данные своей карты «не там», вы потеряете только ту ограниченную сумму, которая на ней лежала.

● Используйте антивирус на компьютере и телефоне, который сможет вовремя распознать прокравшегося зловреда. Но помните, что это не является панацеей — ни один антивирус не может защитить вас от 100% вредоносных программ.