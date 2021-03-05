МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. На следующей неделе — а именно 11 марта — в России истекает действие разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет. Как пишет РБК со ссылкой на источники в отрасли, "Ростелеком", "МегаФон" и другие операторы просили продления разрешений, но ответа до сих пор нет: они будут вынуждены выключить передатчики.

Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет будут должны отключить свои сети.

Речь идет о решении ГКРЧ от 10 марта 2011 года. Тогда компании, работавшие на тот момент на частотах в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, получили сроком на 10 лет возможность использовать эти частоты для предоставления фиксированного беспроводного доступа в сеть.

Собеседник издания, близкий к ГКРЧ, отметил, что операторы обсуждали продление этого срока с представителями комиссии еще в прошлом 2020 году. "Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас используют частоты 3,4-3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики", — сообщил источник.