МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Всего один символ может уничтожить операционную систему Windows, пишет издание Tom's Guide.

Эксперты издания заметили отчет Google Project Zero, в котором говорится об опасной уязвимости операционной системы американской компании Microsoft.

В документе описывается возможность взлома персонального компьютера посредством использования вредоносного шрифта TrueType. А точнее, одного конкретного символа.

Этот шрифт используется в различных операционных системах (ОС), в частности, в браузерах.

Чтобы вызвать такого рода сбой, пользователю необходимо скачать зараженную версию пакета шрифтов и распаковать архив.

Журналисты поясняют: такого рода вредоносные файлы часто распространяются на скомпрометированных сайтах в сети и через электронные почтовые ящики.

После распаковки такого документа в системе происходит критическая ошибка, из-за чего компьютер может выключиться.

Хакерская атака будет успешной, если владелец ПК не установил актуальное обновление Windows. Специалисты отмечают также, что такая проблема существует в любой версии Windows 10, на которую не были установлены апдейты от 9 февраля.

Как правило, атака может проходить через браузеры: