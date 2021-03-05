МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Социальные сети будут обязаны установить счетчики посетителей. Таким образом регулятор — Роскомнадзор — сможет определять, какие ресурсы подпадают под действие закона, обязывающего их самостоятельно мониторить и блокировать запрещенный контент. У части пользователей домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь

Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале проектов правовых актов.

Этот закон вступил в силу 1 февраля 2021 года.

Согласно ему, социальные сети должны блокировать и удалять посты, которые содержат пропаганду:

суицида,

наркотиков,



экстремизма и терроризма,



детской порнографии,



призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам,



оскорбительные материалы с нецензурной лексикой.

Документ распространяется на ресурсы, ежедневная посещаемость которых составляет более 500 тысяч пользователей.

В новом приказе Роскомнадзор предлагает обязать администрации соцсетей установить счетчики ежедневного числа посетителей ресурсов. ПО для подсчета предложило само ведомство.

"Сведения о предлагаемых к установке счетчиках посещаемости размещаются на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.530-fz.rkn.gov.ru", — отмечается в документе.