Роскомнадзор обяжет соцсети считать посетителей
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Социальные сети будут обязаны установить счетчики посетителей. Таким образом регулятор — Роскомнадзор — сможет определять, какие ресурсы подпадают под действие закона, обязывающего их самостоятельно мониторить и блокировать запрещенный контент.
Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале проектов правовых актов.
Этот закон вступил в силу 1 февраля 2021 года.
Согласно ему, социальные сети должны блокировать и удалять посты, которые содержат пропаганду:
- суицида,
- наркотиков,
- экстремизма и терроризма,
- детской порнографии,
- призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам,
- оскорбительные материалы с нецензурной лексикой.
Документ распространяется на ресурсы, ежедневная посещаемость которых составляет более 500 тысяч пользователей.
В новом приказе Роскомнадзор предлагает обязать администрации соцсетей установить счетчики ежедневного числа посетителей ресурсов. ПО для подсчета предложило само ведомство.
"Сведения о предлагаемых к установке счетчиках посещаемости размещаются на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.530-fz.rkn.gov.ru", — отмечается в документе.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210305/833172273.html