МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, где абоненты оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.

"После многочисленных тестов и пилотов в сфере 5G наша компания запустила первую в России масштабную пилотную сеть пятого поколения, доступную тысячам наших абонентов в реальных условиях", — прокомментировал событие президент МТС Алексей Корня. Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики

Корня пояснил, что пользователи 5G-совместимых смартфонов, которых компания будет приглашать для участия в массовом пилотном проекте, попадая в многочисленные локации на улицах столицы, получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi.

"Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, её совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг", — резюмировал президент МТС.

Подробная карта зон покрытия пилотной сети 5G опубликована на сайте оператора. Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц.

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