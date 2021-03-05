МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета, абоненты не останутся без связи, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров.

Ранее в пятницу издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что 11 марта в России закончится действие разрешений ГКРЧ на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет, из-за чего операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети. Операторы просили о продлении разрешений, но пока не получили его, пишет издание.

"Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц", — сказал Канцуров, слова которого передала пресс-служба Минцифры. Путин сказал, кому должен подчиняться интернет

Канцуров добавил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. Правда, при этом, по его словам, операторы должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования (модемов – ред.), чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны).

Весной 2012 года оператор Yota при отказе от технологии WiMAX и запуске сети LTE сама позаботилась о своих абонентах и бесплатно заменила модемы и роутеры на оборудование, работающее в другом стандарте связи.