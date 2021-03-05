МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС планирует летом запустить пользовательскую сеть 5G в Санкт-Петербурге, сообщил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

МТС в пятницу объявила о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, где абоненты оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.

"Сегодня коллеги в Москве запустили первую пилотную сеть 5G именно для пользователей в 14 популярных локациях города… В наших планах запустить аналогичные зоны и в Петербурге уже этим летом. Наша команда отобрала больше десяти популярных у петербуржцев мест, где будет доступна сеть нового поколения", — написал Коротин на своей странице в соцсети Facebook. МТС включила в Москве первую пользовательскую сеть 5G

Коротин уточнил, что компания пригласит петербуржцев с 5G-совместимыми смартфонами для участия в массовом пилоте. "Они получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети и оценить разницу в возможностях – скорости загрузки тяжелого контента, просмотре видео в UHD-качестве, сервисах виртуальной и дополненной реальности", — добавил он.

В августе 2019 года МТС совместно с Huawei запустил пилотные зоны связи стандарта 5G в Москве и Кронштадте. "Когда мы запускали пилотную зону 5G в Кроншдате, к нам часто приходили с вопросами – можно ли протестировать сеть обычным пользователям. Но у той сети была другая задача", — отметил Коротин.

В конце июля 2020 года МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.