МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Минцифры РФ не допустит отключений россиян от интернета из-за отсутствия согласованного решения по радиочастотам, в крайнем случае возможно их подключение другими способами, заявил РИА Новости глава министерства Максут Шадаев.

Ранее в пятницу издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что 11 марта в России закончится действие разрешений ГКРЧ на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет, из-за чего операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети. Операторы просили о продлении разрешений, но пока не получили его, пишет издание.

"Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет" — заявил глава Минцифры. Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики

По его словам, силовые ведомства действительно пока не согласовали продление ранее выданных операторам разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета. Министр уточнил, что всего на этих частотах доступом в интернет на регулярной основе пользуются менее 100 тысяч абонентов.

Шадаев заявил, что в настоящее время продолжается обсуждение возможных условий пролонгации этих разрешений с силовыми ведомствами.

"Одновременно Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами. Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных", — заверил Шадаев.