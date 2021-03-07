МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Ситуация с хакерской атакой на программное обеспечение Microsoft превращается в глобальный кризис кибербезопасности. Об этом сообщает Bloomberg. Хакеры взломали Windows через шрифты

Агентство отметило, что по меньшей мере 60 тысяч организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении корпорации Exchange Server, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования. Последний утверждает, что киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов.

Представитель властей США сообщил агентству, что на всех уровнях американского правительства принимаются меры, чтобы "оценить и устранить последствия" действий хакеров. "Угроза сохраняется и развивается, и мы призываем операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью", — приводит Bloomberg слова неназванного представителя Белого дома.

Отмечается, что об атаке на сервера почтовых ящиков Exchange Server компания Microsoft сообщала 2 марта. По данным компании, за атакой стоит китайская хакерская группировка под названием Hafnium. Microsoft объяснила, что хакеры стремились завладеть информацией от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и ряда других организаций.

Участники группировки использовали неизвестный ранее механизм, при котором были украдены пароли или найдены уязвимости в работе программного обеспечения, созданного для обмена сообщениями и корпоративной коммуникации.

5 марта агентство Reuters также сообщило, что уязвимость программного обеспечения Microsoft поставила под угрозу взлома более 20 тысяч организаций в США. "Речь идет о серьезной уязвимости, которая продолжает представлять угрозу," — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Эксперт рассказал, чего не надо делать жертвам хакерских атак

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в свою очередь заявил, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам взломов программного обеспечения Microsoft.