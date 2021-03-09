МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Пандемия COVID-19 затронула практически все сферы нашей жизни. Разобраться в том, каких перемен нам всем стоит ждать в 2021-м году, решил РБК, составив список главных трендов на основе исследования Accenture, Kearney, Gartner и Bain & Company.

ТРЕНД № 1. ПЕРЕВОД БИЗНЕС В ОНЛАЙН

Accenture отмечает, что в 2020 году мир пережил глобальную трансформацию, сравнимую с великим переселением народов в IV-VII веках. Вся планета начала работать, учиться и развлекаться онлайн, и это во многом изменило наше отношение к физическому окружению. Вечеринки, дни рождения, свадьбы и похороны проводили в интернете. Звезды начали давать онлайн-концерты, шоу и спектакли. Ивент-агентства, музеи и туристические компании предлагают виртуальные туры и мероприятия.

Изменились и коммуникации между компаниями и потребителями. Фокус сместился на онлайн-магазины и сервисы, виртуальные презентации и удобную доставку. Сам процесс выбора и покупки, то есть взаимодействия с брендом, теперь растянут во времени и распределен по разным гаджетам. Это подстегнет рост цифровых инструментов для рекламы и продвижения, а также сделает соцсети ключевым каналом продаж.

Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России, считает, что 2020 год действительно дал толчок многим изменениям — от развития e-commerce, экспоненциального развития логистических компаний, организующих доставку всем, кто остался дома, до формирования новых привычек у пользователей. "Все это будет подстегивать рынок и в 2021 году — компании будут предлагать услуги и продукты по-новому, используя другие точки контакта с пользователем", — подчеркнула она.

Gartner соглашается: теперь важно строить бизнес так, чтобы он был доступен из любой точки. Уже сейчас появляются банки, которые работают только через приложения, а в будущем офлайновые офисы вовсе исчезнут. прогнозируется, что самыми успешными станут те, кто ускорит цифровую трансформацию и сделает цифровые форматы основными в своем бизнесе. Названы вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

ТРЕНД № 2. ПЕРЕХОД НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ

В Accenture уверены, что человечество ждет глобальный переворот в работе небольших команд и целых компаний. Удаленная работа изменила отношение к организации рабочего времени и пространства, а также коммуникацию с коллегами. Для многих дом и офис теперь — одно и то же место. Людям приходится самим организовывать свой день и рабочее пространство, покупая все или почти все оборудование за свой счет. А главное — дистанционная работа лишает нас живого общения с коллегами, обмена опытом, поддержки, мотивации.

С другой стороны, компании активно подключают и развивают онлайн-сервисы, которые бы облегчили сотрудникам рабочий процесс. Согласно опросам Accenture, ¾ сотрудников хотят, чтобы после пандемии удаленная работа сохранилась хотя бы частично, а в идеале — 50/50 с офисной.

Олег Гейлер, партнер Bain & Company, отмечает, что "многие скептики убедились, что работать удаленно можно — и даже весьма эффективно. Сложно представить, что после завершения пандемии все вернутся к "доковидной" офисной жизни. Скорее, многие компании будут пробовать гибридные модели, сочетающие удаленную и офисную работу".

Исследованию Kearney утверждает, что в самое ближайшее время многократно вырастет число "цифровых кочевников" (от англ. "digital nomad" — фрилансеры и удаленные сотрудники, которые работают, переезжая из одной страны в другую). В 2020 году к ним относили, в частности, 10,9 миллионов американцев (на 49% больше, чем их было в 2019-м). Судя по недавнему опросу, в ближайшие три года "цифровыми кочевниками" планируют стать 19 миллионов жителей США, еще 45 миллионов примкнут к ним в недалеком будущем.

Отмечается, что подобная же тенденция наблюдается и в других странах. Именно поэтому в Германии, например, собираются закрепить право любого сотрудника работать удаленно. Это повлечет за собой изменения в сфере туризма и на рынке недвижимости: спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду снизится, уступив место среднесрочному — до полугода. По данным сервиса Airbnb, средняя продолжительность аренды в июне 2020 года была на 18% выше, чем в январе 2020-го. Следом изменится налоговое законодательство и визовая политика: скажем, Грузия уже ввела специальные визы для фрилансеров из других стран.

ТРЕНД № 3. КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ

Эксперты из Gartner обращают внимание на бурный рост интернета поведения — IoB (Internet of Behaviors). Если интернет вещей (IoT) подразумевает умные устройства, подключенные к Сети, то IoB — это данные о поведении и привычках пользователей, которые компании получают с их умных устройств.

К примеру, сегодня с помощью телематики для коммерческих автомобилей мы можем отслеживать манеру вождения: резкие торможения, агрессивные повороты, неаккуратную парковку. Эти данные помогут компании — владельцу автомобилей — внедрить новые стандарты безопасности для водителей и отсеять потенциально опасных сотрудников.

Bain говорит о целом рынке персонального страхования, в основе которого будут данные о нашем поведении. Тем же водителям станут предлагать индивидуальные условия для страховки — в зависимости от того, как они ведут себя на дороге. Причем для отслеживания будут использовать обычные смартфоны.

В глобальном масштабе IoB может собирать и обрабатывать информацию из множества источников: паспортные данные, сведения о клиентах, профили в соцсетях. Используя также сервисы геолокации и системы распознавания лиц, можно точно предсказывать маршруты людей, их действия и предпочтения. Правда, возникают этические и юридические тонкости: в некоторых странах законы о персональных и больших данных серьезно ограничивают их использование. Эксперт рассказал, как банки используют данные о местоположении клиентов

ТРЕНД № 4. СТАВКА НА ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В Bain прогнозируют, что уже в скором времени на пик своего развития выйдут искусственный интеллект и смежные с ИИ технологии. Речь идет в первую очередь о периферийном ИИ (Edge AI) — то есть таком подходе, где используются периферийные вычисления: обработка данных у границы сети, в которой они формируются (на локальном устройстве), а не в вычислительном центре.

Благодаря периферийному ИИ можно создавать открытые и децентрализованные ИТ-системы, увеличивая пропускную способность и эффективность локальных устройств и каналов связи. При этом снижается нагрузка на глобальные облачные серверы и хранилища, а также затраты на их использование.

Этот тренд стал особенно актуальным во время пандемии, когда многие компании перешли на дистанционную работу. Локальные вычисления позволили компаниям и сотрудникам, которые находятся в регионах со слабой ИТ-инфраструктурой, не терять важные данные и не прерывать бизнес-процессы из-за проблем с Сетью. Особенно востребованы периферийные вычисления на базе ИИ будут в промышленности, где используют автоматические системы мониторинга.

По данным Economist Intelligence Unit, банки и страховые компании планируют увеличение инвестиций в ИИ на 86% к 2025 году и полностью автоматизируют ключевые сервисы и аналитику. На рынке труда тоже грядут изменения: ИИ-специалисты станут одними из самых востребованных и высокооплачиваемых. Gartner отмечает также ИИ-инженерию — глобальную стратегию, где искусственный интеллект становится основой для всех бизнес-процессов. Он даже может решать вопросы доверия, этичности и прозрачности, не говоря уже об автоматизации и проверке на соответствие техническим стандартам.

ТРЕНД № 5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕТЕЙ Российские операторы вложат крупную сумму в развитие сетей 5G

Согласно прогнозам Bain, нам стоит ожидать новую промышленную революцию, которая произойдет благодаря распространению мобильных сетей пятого поколения, или 5G. Всемирный экономический форум, ссылаясь на исследование компании IHS Markit, прогнозирует, что к 2035 году сети 5G принесут глобальной экономике 13,2 триллионов долларов и 22,3 миллиона рабочих мест. Это ускорит повсеместный переход к Индустрии 4.0 и промышленному интернету вещей.

Сети 5G до 100 раз ускорят передачу данных, которые используют многочисленные приложения и сервисы, а также промышленные системы для производства, контроля и мониторинга. При этом сбоев и задержек станет намного меньше, что сделает процесс производства непрерывным и безопасным. Управлять им можно будет с любого устройства в любой точке планеты.

ТРЕНД № 6. ОРИЕНТАЦИЯ НА ШЕРИНГ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

По мнению Gartner, к 2029 году экономика замкнутого цикла заменит линейную экономику. Что же это значит? Проще говоря, на смену покупке и продаже окончательно придут аренда или совместное использование — то есть шеринг-экономика. Bain называет шеринг-экономику логичным следствием перехода корпораций к устойчивому развитию.

Следующий этап — аренда ИТ-продуктов. Так работают сервисы SaaS (Software as a Service, программное обеспечение как услуга) — например, облачные хранилища или онлайн-логистика. За счет SaaS компании экономят ресурсы на покупку, поддержку и обновление отдельного ПО и целой облачной инфраструктуры.

Эксперты Kearney возлагают надежды на водородные технологии, которые позволят снизить выбросы углекислого газа. Это особенно актуально для производства удобрений и пищевой промышленности. В ближайшем будущем водород можно будет применять и в автомобилях вместо обычного топлива. И это только начало.

В июле 2020 года ЕС представил водородную стратегию, среди главных целей которой — достичь уровня производства в 1 млн т «зеленого» (то есть возобновляемого) водорода в год за ближайшие четыре года.

Япония открыла Фукусимский центр исследований водородной энергетики, который питается от солнечных батарей и может производить до 100 кг чистого водорода в час.

BP и Ørsted разрабатывают проект по производству "зеленого" водорода в Германии.

Amazon и Shell вложили более $21 млн в стартап, разрабатывающий водородные силовые установки для авиации.

Евгений Богданов, партнер Kearney, руководитель транспортной практики в России и СНГ, считает, что "Россия — часть мировой экономики и, следовательно, эти тенденции будут оказывать влияние на нас так же, как и на остальной мир. Все большее количество стран подтверждает свою приверженность декарбонизации энергетики. Это имеет большое значение для экономики РФ, так как в долгосрочной перспективе снижает мировой спрос на важнейшие экспортные товары России — нефть и уголь".

Тем не менее, для того, чтобы стать "трендсеттером", России нужно придумать что-то новое, что найдет применение в мире, добавил он. "Я думаю, что если мы будем способствовать развитию малого и среднего бизнеса, у нас будет шанс", — подвел итог Богданов.

ТРЕНД № 7. ПОВЫШЕНИЕ МЕР КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Вслед за развитием цифровых сервисов все большую значимость приобретает и проблема кибербезопасности. Так, по данным Интерпола, за время пандемии резко увеличилось количество кибератак. Bain рассказывает, что 43% топ-менеджеров считают, что в их компании соблюдают все меры ИТ-безопасности и защиты данных. Однако глубокий анализ показал, что на деле таких компаний всего 24%. Российские компании хотят повысить бюджет на кибербезопасность

Эксперты Bain называют пять главных ошибок в сфере кибербезопасности:

Трудности с определением самых ценных активов. ИТ-эксперты могут неверно определять ценность тех или иных данных и активов компании. Поэтому нужна совместная работа с теми, кто глубоко погружен в бизнес.

Нецелевое распределение ресурсов. Компании год за годом тратят большие бюджеты на те или иные способы защиты, при этом игнорируют текущие изменения и наиболее актуальные уязвимости.

Игнорирование рекомендаций от специалистов по кибербезопасности. Не все из них доходят до руководства или воплощаются слишком поздно.

Отказ от облачных сервисов. Ветераны ИТ-индустрии до сих пор относятся к ним с недоверием, предпочитая хранить все данные на собственных серверах.

Конфликт интересов. Часто рекомендации специалистов по кибербезопасности противоречат тому, что говорят другие ИТ-специалисты и топ-менеджеры. Это приводит к тому, что важные меры принимают несвоевременно.

Крупные компании часто хватаются за новейшие технологии, упуская из виду важность единой стратегии и регулярных мер в области киберзащиты. В результате внедрение необходимых мер растягивается на месяцы. Среди самых распространенных причин кибератак в последние годы — неспособность вовремя обновить веб-серверы с применением соответствующей защиты.

Чаще всего хакеры взламывают Active Directory (AD) — активный каталог в ОС Windows, который дает доступ ко всем логинам и паролям в локальной сети. С его помощью мошенники получают любую конфиденциальную информацию, включая платежные и персональные данные клиентов. Избежать этого позволит онлайн-мониторинг AD с помощью специальных сервисов.

Только 55% опрошенных сотрудников заявили, что в их организации регулярно проходят мероприятия и обучение кибербезопасности. Лишь 58% руководителей постоянно работают над тем, чтобы управление кибербезопасностью отвечало их бизнес-целям. Если тенденция сохранится, в 2021-м кибератаки принесут компаниям убытки до 6 триллионов долларов — в два раза больше, чем в пять лет назад.

Атаки программ-вымогателей в 2021-м будут совершаться каждые 11 секунд — в три раза чаще, чем в 2015-м, а ущерб от них вырастет в 57 раз — до 20 миллиардов долларов. Еще одна глобальная угроза — сеть Darknet, где размещается вредоносное ПО для хакеров и сливаются персональные данные, полученные в результате взлома или несанкционированного доступа. Ее объем, по оценкам Congressional Research Service, в 5 тысяч раз превосходит открытый интернет.

Gartner говорит о сетевой кибербезопасности — распределенной, гибкой и масштабируемой стратегии защиты, которая выстраивается вокруг каждого человека или продукта. Мы больше не можем контролировать гигантские сети устройств с терабайтами данных, но можем защитить данные на этапах передачи из одной точки в другую. В этом также помогут особые алгоритмы вычислений с высоким уровнем конфиденциальности. США в ближайшие недели осуществят кибератаку против России

ТРЕНД № 8. ФОКУС НА ЭМПАТИЮ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Accenture отмечает, что в 2020 году в обществе обострились тенденции, связанные с неравенством и нетерпимостью. Многие оказались в уязвимом положении — в силу пола, возраста, физических аспектов или социального статуса. Поэтому люди особенно нуждаются в эмпатии и сочувствии.

Компаниям приходится это учитывать: и с позиции работодателя, и в коммуникации с клиентами. В ход идут социальная и политическая повестки, человеческие истории и новый, более "человечный" дизайн.

Лучше всего работает фокус на какой-то одной уязвимой группе. Это могут быть благотворительные инициативы, специальные сервисы, продукты и скидки для нее. К примеру, eBay предложила бесплатное размещение для маленьких магазинов и производителей. Для сотрудников запускают бонусные программы, сервисы психологической поддержки и онлайн-мероприятия.

ТРЕНД № 9. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ HR-ТЕХНОЛОГИЙ

Bain обращает внимание на то, что ежегодно компании теряют сотни миллионов долларов из-за того, что сотрудники не выходят на работу. В период пандемии от этого особенно страдали ретейлеры: 88% из них предпочли бы иметь запас сотрудников, чем терпеть убытки из-за нехватки персонала.

Эту проблему можно решить, если быстро реагировать на пиковые нагрузки и перераспределять людей между разными точками. Например, французский сервис Andjaro позволяет следить за числом сотрудников на всех объектах в режиме онлайн, отслеживать пиковые часы и подстраивать графики. Это позволяет экономить ретейлерам до €20 млн в год.

В целом совсем скоро управление персоналом перейдет на новый уровень. К 2025 году около четверти всех сотрудников будут миллениалы. Они с раннего детства погружены в цифровые технологии, и к ним придется искать новые подходы.

Отбор и наем персонала станут автоматизированными. Придут на помощь игровые элементы и когнитивные технологии. Уже есть сервисы, которые оценивают опыт и навыки соискателей с помощью самообучаемых алгоритмов. Каждый кандидат получает оценку по десяткам различных параметров, а лучшие резюме попадают напрямую к HR-специалисту.

ТРЕНД № 10. ПЕРЕОЦЕНКА ПРИВЫЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И РИТУАЛОВ

Пандемия изменила наши повседневные привычки и паттерны, рассказывает Accenture, и это нарушило устоявшиеся эмоциональные связи. Многие пока еще только постепенно приспосабливаются к новой реальности.

Сильнее всего пострадали традиции, связанные с коллективным опытом. Например, публичные церемонии, когда нам важно чувствовать поддержку близких. Все это пришлось перевести в онлайн-формат, и для многих видеосозвоны с членами семьи стали новым ритуалом.

Другой важной потребностью стала забота о себе всеми доступными способами: это и онлайн-медитации, и видеосессии с психологом или тренером, и онлайн-курсы или мастер-классы. Регулярность этих занятий дала дополнительный психологический эффект, когда привычный распорядок дня оказался нарушен. Компании откликнулись на этот запрос флешмобами, онлайн-мероприятиями и эфирами в соцсетях, чтобы поддержать своих клиентов.