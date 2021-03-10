МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства.

Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Отмечается, что Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", — говорится в сообщении. Власти пригрозили заблокировать Twitter на территории России

О необходимости регулировать действия интернет-гигантов заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам высокопоставленного дипломата, западные соцсети ведут себя вне правовых рамок, зачатую игнорируя законы РФ, что является недопустимым.

Как заявила Захарова, "они оперируют в нашей среде, но при этом зачастую никаким российским законам не подчиняются", а иногда напрямую нарушают. Несмотря на нарушения законов и предписаний, интернет-гиганты "иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо", подчеркнула официальный представитель МИД РФ.