МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Лента новостей Twitter в России стала медленнее загружаться у пользователей, фотографии и видеоконтент в ряде случаев не прогружаются вовсе, выяснили корреспонденты РИА Новости.

Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Роскомнадзор с 10 марта замедлит скорость работы Twitter в России

Первые 10-20 минут после заявления ведомства сеть работала с обычной скоростью, а затем загрузка ленты замедлилась, фото и видео стали грузиться намного дольше обычного, что уже происходит у всех опрошенных РИА Новости пользователей.

Корреспонденты РИА Новости продолжат следить за работой соцсети в России.