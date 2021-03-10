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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210310/833198802.html
Twitter в России начал работать медленнее
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Лента новостей Twitter в России стала медленнее загружаться у пользователей, фотографии и видеоконтент в ряде случаев не прогружаются вовсе, выяснили корреспонденты РИА Новости... ПРАЙМ, 10.03.2021
соцсети, россия, twitter, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Лента новостей Twitter в России стала медленнее загружаться у пользователей, фотографии и видеоконтент в ряде случаев не прогружаются вовсе, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Роскомнадзор в среду пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.
Первые 10-20 минут после заявления ведомства сеть работала с обычной скоростью, а затем загрузка ленты замедлилась, фото и видео стали грузиться намного дольше обычного, что уже происходит у всех опрошенных РИА Новости пользователей.
Корреспонденты РИА Новости продолжат следить за работой соцсети в России.