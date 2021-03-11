МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российские сотовые операторы начали добавлять Clubhouse в тарифы, где предусмотрен безлимитный доступ к мессенджерам, сообщили опрошенные РИА Новости представители операторов. Twitter создал аналог Clubhouse для Android-устройств

Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

В частности, Tele2 сделал бесплатным доступ к Clubhouse в ответ на высокий интерес клиентов к приложению. "Компания интегрировала соответствующую бесплатную опцию на востребованных тарифах-конструкторах. Учитывая проникновение устройств на базе iOS в сети Tele2, предложением потенциально могут воспользоваться более 5 миллионов клиентов", — прокомментировали в пресс-службе.

"Мы полагаем, что потенциал Clubhouse на российском рынке далеко не исчерпан. Во-первых, приложение наверняка переживет второй пик популярности после запуска для устройств на базе Android. Во-вторых, сервис довольно быстро занял позиции в рейтинге основных соцсетей, громкие дискуссии февраля состоялись именно на этой площадке. В-третьих, Clubhouse может стать инструментом монетизации, что привлечет на площадку эксклюзивный контент и новых пользователей", — отметил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Для абонентов "Билайна", пользующихся тарифами с безлимитными опциями, приложение уже стало таким же безлимитным, как и множество других ресурсов, с точки зрения расхода интернет-трафика. В остальных случаях интернет-трафик расходуется в соответствии с параметрами тарифных планов, которыми пользуются клиенты, рассказали в компании. В МТС сообщили, что компания прорабатывает целесообразность включения Clubhouse в безлимитные опции.

В свою очередь, Yota наблюдает сокращение трафика пользователей в Clubhouse, на неделе с 4 по 10 марта он упал вдвое по сравнению с данными неделей ранее. "Мы продолжаем наблюдать за интересом нашей аудитории к этому приложению и ждем выхода его Android-версии, однако пока не планируем полностью обнулить трафик на него", — рассказали в пресс-службе.

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