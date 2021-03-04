МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Стремительно набравшее за последние месяцы популярность приложение Clubhouse, скорее всего, не утратит ее, и даже укрепит позиции, однако соцсеть может ввести более жесткие правила цензуры, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Twitter создал аналог Clubhouse для Android-устройств

Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

Крупнейшие российские сотовые операторы в феврале сообщали РИА Новости, что зафиксировали повышенный интерес к соцсети Clubhouse, а аудитория приложения увеличивается с каждым днем. Директор по маркетингу Yota Дмитрий Рудских отмечал, что за неделю с 8 по 15 февраля трафик в приложении вырос на 550%. А по данным "Билайна", самый большой прирост аудитории пришелся на 14 февраля и составил +72% по сравнению с предыдущим днем. В МТС же не исключили возможности добавить Clubhouse в тарифы и опции, на которых трафик на мессенджеры и социальные сети не тарифицируется.

СЕКРЕТ УСПЕХА

"Мы связываем успех площадки с тем, что приложение собрало воедино все горячие тренды: быть "здесь и сейчас", любовь к аудио, networking для избранных, площадку для самопиара — уникальное сочетание. Будет ли этот успех долговечен — покажет время. Скорее да, так как все указанные тренды достаточно устойчивы и возникли не вчера", — считает директор по стратегии и аналитике Havas Media (входит в группу АДВ) Юлия Бельская. Xiaomi запустит аналог Clubhouse для Android и iOS

Старший менеджер по social media в digital-агентстве VBI Илья Глухов полагает, что Clubhouse сможет сохранить свою популярность и даже выйти в лидеры рынка. "Как говорится, каждому проекту нужно появиться в нужное время и в нужном месте. Сейчас же, во время пандемии, нам всем не хватает живого человеческого общения, Clubhouse же решает нашу боль", — отметил он.

Глухов также указал, что в то же время, крупные компании, такие как Facebook, Twitter, уже заявили, что разрабатывают аналоги. "Если не ошибаюсь Twitter уже выпустил подобное, а не это ли означает, что подобное общение, станет для нас привычным, и такое приложение как Clubhouse, станет для нас такой же обыденностью, как пролистать ленту в Instagram по утрам или посмотреть Youtube во время обеда", — прогнозирует эксперт.

По мнению генпродюсера Divico Евгения Гуцала, у Facebook и других платформ не получится повторить успех Clubhouse, создавая опции аудиочатов внутри. "Clubhouse создал элитарную систему, вход по инвайтам и уникальный контент — беседы со звёздами в одно касание, вот у тебя на расстоянии "поднятой руки" ведущий вечернего шоу Иван Ургант, вот СЕО "Яндекса" Тигран Худавердян, а вот кандидат в президенты — Ксения Собчак", — пояснил Глухов.

Эксперт уверен, что повышенный интерес к приложению со временем сойдёт на нет, но всё равно оно останется достаточно популярным.

УСИЛЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ

Эксперты уверены, что со временем приложение станет более строгим в плане своих правил и цензуры, как это произошло в последние годы с Twitter и Facebook. "Мы уже сейчас видим некоторое количество банов публичных людей за публичные оскорбления, и, думаю, тенденция борьбы с троллингом и хамством продолжится. Но продолжится и усиление корпоративной цензуры — это общий тренд всех транснациональных платформ, как ни грустно бы это было признавать", — считает Гуцал. Эксперт предупредил россиян об опасности в Clubhouse

Бельская также полагает, что Clubhouse будет пытаться применять дополнительные правила цензуры, следуя современным тенденциям по ужесточению работы с массовой информацией и персональными данными.

С потребностью постепенного ввода дополнительных ограничений согласен и Глухов. "В связи с огромным ростом числа пользователей приложения, им придётся вводить ограничения правил, как случилось с Facebook и Twitter. Это будет связано с большим числом судебных исков в сторону Clubhouse. Единственное — это то, что у Facebook и Twitter имеются мощности, чтобы отслеживать все нарушения правил. К сожалению, у Clubhouse всё иначе, и даже денежных средств, с привлечённых инвестиций, не хватит, на решение данной проблемы и так же предугадываю выкуп Clubhouse, каким-то IT-гигантом", — прогнозирует эксперт.

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