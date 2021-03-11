МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Американская корпорация Google хочет с июня текущего 2021 года начать удерживать налоги с доходов блогеров, которые работают на платформе YouTube, в том числе — россиян, пишет "Коммерсант" со ссылкой на распространенное среди блогеров заявление компании.

Эти налоги, пишет издание, в случае непредоставления информации о доходах будут автоматически списывать до 24%.

Как пишет газета, это заявление корпорации касается требования властей США из-за изменения налогового законодательства страны. Теперь необходимо вычитать налоги с авторов за пределами территории Соединенных Штатов уже в июне.

Итак, Google просит предоставить необходимые налоговые данные в AdSense до 31 мая. Это необходимо для определения правильной суммы налогов для вычета.

"Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 г., Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube", — цитирует "Ъ" текст обращения корпорации к Youtube-блогерам.

Сейчас, в соответствии с действующим соглашением между Россией и США об исключении двойного налогообложения, ставка может составлять 0%.

В Google на запрос российской газеты не ответили.