МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Если вы замечаете, что ваш телефон со временем начинает "подвисать" и все медленнее работать, а приложения на нем зависают или вылетают, то пора почистить оперативную память. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. Эксперт рассказал о слежке через смартфон

По его словам, простой способ наладить "быстродействие" телефона встроенными средствами очистки памяти ОЗУ и ПЗУ в системных "настройках".

"Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках", — советует эксперт.

Существует много приложений, которые можно скачать с AppStore или Google Play — они могут помочь вам очистить любую память.

"Но стоит отметить, что при использовании скачанных приложений по очистке памяти телефона есть риск случайно подхватить рекламный вирус", — говорит Тимофеев. Современные заводские ОС уже достаточно продвинуты, чтобы вручную оптимально очищать память телефона. Эксперт рассказал, чем опасны модные селфи

В разделе оперативной памяти можно очистить кэш работающих (чаще одновременно фоном) приложений, которые запущены в настоящее время. "Лучше всего избегать множества одновременно запущенных приложений. Стоит выгрузить их из памяти через закрытие или через свайп на экране перехода между задачами", — добавил специалист.

"Мы часто просматриваем страницы интернета, поэтому также полезно проводить очистку кэша и истории в браузере — удалить cookie, историю запросов, файлы, разрешения для сайтов и т.д.", — заключил Тимофеев.