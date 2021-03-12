МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Не исключено, что в будущем Twitter придется полностью заблокировать в России, считает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Twitter заявил, что разрабатывает новую функцию загрузки фото и видео

Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией.

"Конечно, не исключено, что полностью придется заблокировать эту социальную сеть в будущем на территории Российской Федерации", — сказала Мизулина на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев заявил, что Роскомнадзор готов к диалогу с соцсетью Twitter, однако представители компании пока не выходили на контакт с ведомством, и ответов на запросы не поступало. Роскомнадзору предложили регистрировать блогеров, желающих освещать акции

"Мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц Twitter, и они нас знают… есть претензии, связанные с распространением противоправного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет", — сказал Зайцев в ходе выступления в Общественной палате РФ.

"В любом случае все свои встречные претензии они могут оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был", — подчеркнул представитель Роскомнадзора.