Общественная палата допустила полную блокировку Twitter в России
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Не исключено, что в будущем Twitter придется полностью заблокировать в России, считает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств за "злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного в РФ контента". По последним данным ведомства, по состоянию на 11 марта на этом сервисе микроблогов остаются не удаленными более 3,1 тысячи материалов с запрещенной информацией.
"Конечно, не исключено, что полностью придется заблокировать эту социальную сеть в будущем на территории Российской Федерации", — сказала Мизулина на круглом столе "Вынужденное замедление – выводы для всех".
Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев заявил, что Роскомнадзор готов к диалогу с соцсетью Twitter, однако представители компании пока не выходили на контакт с ведомством, и ответов на запросы не поступало.
"Мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц Twitter, и они нас знают… есть претензии, связанные с распространением противоправного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет", — сказал Зайцев в ходе выступления в Общественной палате РФ.
"В любом случае все свои встречные претензии они могут оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был", — подчеркнул представитель Роскомнадзора.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210312/833221534.html