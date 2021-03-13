МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Компания Microsoft проводит расследование обстоятельств утечки конфиденциальной информации, которую предполагаемые хакеры могли использовать для кибератаки на Microsoft Exchange Server, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Эксперт назвал самую опасную уязвимость Microsoft Exchange Server

"Расследование призвано ответить на вопрос, мог ли партнер Microsoft, с которым компания поделилась информацией о записях в системе отслеживания ошибок, случайно или намеренно передать ее другим группам", — пишет издание.

По данным его источников, 23 февраля Microsoft передала указанную конфиденциальную информацию компаниям, специализирующимся на кибербезопасности и разработке антивирусов, а через пять дней начались хакерские атаки, для которых была использована часть переданных данных.

Отмечается, что эти данные были переданы с помощью программы Microsoft Active Protections Program (Mapp), в которой участвуют около 80 компаний по всему миру, 10 из которых базируются в Китае. При этом представитель Microsoft отказался сообщить изданию, получали ли эту информацию китайские компании.

Ранее Microsoft сообщала об обнаружении неизвестных уязвимостей, которые хакеры из Китая "при поддержке государства" якобы использовали для атаки на локальные версии Microsoft Exchange Server, чтобы получить информацию от различных американских ведомств. Со своей стороны, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин выступает против кибератак и не имеет отношения к попыткам взломов программного обеспечения Microsoft.

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