2021-03-13T08:40:00+03:00
2021-03-13T08:40:06+03:00
2021-03-13T08:40:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210313/833226670.html
В США на время сняли запрет на сотрудничество с Xiaomi
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральный суд Соединенных Штатов Америки временно снял запрет на сотрудничество с китайской корпорацией Xiaomi, пишет агентство Reuters. Напомним, что ранее Xiaomi попала в... ПРАЙМ, 13.03.2021
торговые войны, xiaomi, сша, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83227/57/832275783.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/57/832275783.jpg
https://1prime.ru/images/83227/57/832275782.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/57/832275782.jpg
https://1prime.ru/images/83227/57/832275781.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/57/832275781.jpg
https://1prime.ru/gas/20210313/833226486.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральный суд Соединенных Штатов Америки временно снял запрет на сотрудничество с китайской корпорацией Xiaomi, пишет агентство Reuters.
Напомним, что ранее Xiaomi попала в черный список Вашингтона.
Судья Рудольф Контрерас посчитал недоказанными обвинения китайской компании в том, что из-за ее работы национальная безопасность США находятся под угрозой.
В Минобороны США агентству это сообщение никак не прокомментировали.
Что касается иктайской компании, то в Xiaomi это решение суда приветствовали. Компания планирует добиться полного снятия запрета на сотрудничество с США, добавили там.