МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Федеральный суд Соединенных Штатов Америки временно снял запрет на сотрудничество с китайской корпорацией Xiaomi, пишет агентство Reuters. Почему Польша сократила закупки нефти у России

Напомним, что ранее Xiaomi попала в черный список Вашингтона.

Судья Рудольф Контрерас посчитал недоказанными обвинения китайской компании в том, что из-за ее работы национальная безопасность США находятся под угрозой.

В Минобороны США агентству это сообщение никак не прокомментировали.

Что касается иктайской компании, то в Xiaomi это решение суда приветствовали. Компания планирует добиться полного снятия запрета на сотрудничество с США, добавили там.