МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Возможность использования российской поисковой системы по умолчанию будет обеспечена с 1 июля, какой именно будет поисковик — определит кабмин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры РФ.

"С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства", — сказали в министерстве.

Там отметили, что категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (смартфоны, smart TV, компьютеры и ноутбуки) указаны в соответствующем постановлении кабмина, изменять или дополнять существующие категории не планируется. "Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

"Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами", — добавили в ведомстве.

В декабре 2020 года был принят закон, по которому с 1 апреля 2021 года запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. В начале января правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. В их числе — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды ПО.