МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Американская компания Apple согласовала с Минцифры РФ установку российских приложений на устройствах при их активации, сообщает во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источник в ведомстве и компанию.

По словам источника издания, при первом включении устройства Apple, купленного в России, пользователь увидит диалоговое окно, где ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. При этом, от установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

В Apple данную информацию подтвердили, подчеркнув, что компания соблюдает законы стран, в которых работает. "С 1 апреля через экраны активации новых устройств пользователям будет предложен выбор приложений от российских разработчиков, которые они смогут выбрать для дальнейшей установки на свой iPhone или iPad", — заявили в компании изданию. Зачем мировую экономику заливают долларами и евро

По словам источника газеты в Минцифры, с Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений. "Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки", — сообщил собеседник издания.

В декабре 2020 года был принят закон, по которому с 1 апреля 2021 года запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. В начале января правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. В их числе — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды ПО.