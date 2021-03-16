МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Интернет-браузер крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba UC Browser убран из магазинов приложений в Китае или недоступен для загрузки, сообщает газета Financial Times.

Ранее газета Wall Street Journal передавала со ссылкой на источники, что власти Китая, обеспокоенные усилением влияния Alibaba на общественное мнение, попросили ее избавиться от своих медиаактивов. Издание сообщает, что Alibaba собрала внушительный портфель медиаактивов, который включает в себя печатные издания, социальные сети, вещательные платформы и рекламу. Например, Alibaba владеет долями в Weibo и South China Morning Post.

Financial Times отмечает, что власти Китая приняли меры против браузера UC Browser после того, как гостелеканал CCTV показал видеосюжет о "вводящей в заблуждение медицинской онлайн-рекламе". В частности, там говорилось, что в случае поиска в браузере по ключевым словам, пользователи могли попасть на веб-страницы частных больниц, а не государственных. Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая

Газета утверждает, что большинство китайских магазинов приложений, в том числе те, которые принадлежат технологическим компаниям Huawei, Xiaomi и Tencent, заблокировали загрузку UC Browser или удалили его совсем. Удаление приложения на некоторое время – обычная мера в Китае, которая применяется как "наказание" для компаний, которые нарушают правила, пишет FT.

Компания-разработчик UCWeb, которая принадлежит Alibaba, извинилась за рекламу такого рода и пообещала принять меры.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана предпринимателем Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.