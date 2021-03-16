2021-03-16T15:52:11+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210316/833245191.html
Роскомнадзор рассказал, сколько будет наблюдать за реакцией Twitter
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Роскомнадзор пока взял паузу и в течение месяца будет наблюдать за реакцией соцсети Twitter на выдвинутые ведомством претензии, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин... ПРАЙМ, 16.03.2021
технологии, роскомнадзор, twitter, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор пока взял паузу и в течение месяца будет наблюдать за реакцией соцсети Twitter на выдвинутые ведомством претензии, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
"Мы взяли паузу, в течение месяца мы будем наблюдать за реакцией Twitter на наши претензии", — сказал Субботин в эфире "Первого канала".
Он отметил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети. "В прямой диалог с руководством компании Twitter войти не удалось, они на связь до сих пор не вышли", — добавил он.