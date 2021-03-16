МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор пока взял паузу и в течение месяца будет наблюдать за реакцией соцсети Twitter на выдвинутые ведомством претензии, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены. Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2021 года

"Мы взяли паузу, в течение месяца мы будем наблюдать за реакцией Twitter на наши претензии", — сказал Субботин в эфире "Первого канала".

Он отметил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети. "В прямой диалог с руководством компании Twitter войти не удалось, они на связь до сих пор не вышли", — добавил он.