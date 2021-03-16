МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Окончательно заблокировать соцсеть Twitter на территории России через месяц технически вполне возможно, заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов в части удаления противоправных ссылок и публикаций. Ранее во вторник замглавы ведомства Вадим Субботин сообщил, что Роскомнадзор в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter на выдвинутые претензии, и дальнейшие решения будут зависеть от действий администрации соцсети. "Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

"Технически заблокировать Twitter возможно. Для этого Роскомнадзор обяжет российских операторов и провайдеров связи заблокировать доступ к сайту, то есть переход на доменное имя. Обычно для исполнения решения Роскомнадзора требуется несколько дней, так что заблокировать окончательно доступ к ресурсу спустя месяц вполне возможно. Этот маневр называют блокировкой", — сказал Бедеров.

В результате Twitter потеряет часть своей аудитории, однако в России он не так уж и популярен — им пользуются всего около 0,5% россиян, отметил эксперт.