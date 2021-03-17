МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Операторов связи могут обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах, в частности личные сведения и информацию о звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Специалист дал совет, что следует удалить из памяти смартфона

В частности, операторы должны будут передавать ведомству личные данные об абонентах: ФИО, место жительства, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность для физлиц и наименование организации и сведения об ее государственной регистрации для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. А также сведения об используемом абонентском номере, дату заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи с абонентом, а также данные об используемом абонентом оборудовании.

Кроме того, проектом предусматривается, что операторы должны будут раскрывать информацию о дате и времени оказания услуг связи абоненту, о видах соединений, совершенных абонентом, о факте передачи голосовой информации или данных с помощью средств связи, а также номера абонентов, на которые передаётся информация.

Согласно проекту, операторы связи будут обязаны предоставить информацию в информационную систему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Обмен информацией в электронном виде будет осуществляться только при использовании сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, позволяющих идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

"Информация должна предоставляться в объеме, достаточном для сопоставления информации об абонентах, услугах, соединениях, а также иной информации, необходимой для проверки достоверности сведений об абонентах и пользователях услугами связи абонента – юридического лица или индивидуального предпринимателя", — отмечается в проекте.

Как говорится в пояснительной записке, положения проекта направлены, в том числе, на исключение случаев распространения "серых" sim-карт. "Серые" идентификационные модули оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно у торговых центров и в местах массового скопления людей. В связи с тем, что услуги связи оказываются без фактического заключения договора, пользователи таких модулей могут, в том числе, безнаказанно совершать звонки о ложном минировании", — указывается в документе.

Вместе с тем в Минцифры заявили, что тайна связи будет соблюдена. "Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору", — подчеркнули в ведомстве, отметив, что применение норм закона позволит навести порядок на рынке "серых" sim-карт и снизить количество случаев мошенничеств.