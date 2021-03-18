МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Twitter будет заблокирован на территории России, если его администрация не начнет диалог с российской властью. Роскомнадзор допустил аналогичные с Twitter меры для других соцсетей

"Если за эти 30 дней администрация Twitter не начнет какого-либо диалога с российской властью, не начнет удалять те откровенно негативные твиты, которые являются абсолютным злом для всех, это детская порнография, призывы к суициду, пропаганда наркотиков, его сигнал заблокируют", — сказал Хинштейн в интервью "Парламентской газете".

Депутат отметил, что в случае возможной блокировки Twitter будет учтен опыт Telegram.

"История с Telegram 2.0, которым нас сегодня пугают, говорят, что все будут пользоваться VPN, это некое лукавство. За время, прошедшее с истории с Telegram, многое изменилось. Во-первых, заработал закон о суверенном интернете… К VPN сегодня точно так же доступ может быть ограничен", — добавил Хинштейн. Роскомнадзор потребует данные о телефонных разговорах россиян

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство пока взяло паузу и в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter на выдвинутые претензии. Он пояснил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети, отметив, что пока ведомству не удалось войти в прямой диалог с руководством компании Twitter.