МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Американская корпорация Google планирует инвестировать более 7 миллиардов долларов в офисы и центры обработки данных в США и создать минимум 10 тысяч постоянных рабочих мест в компании в текущем году, говорится в сообщении генерального директора компании Google и ее материнской компании Alphabet Сундара Пичаи. Google хочет ввести налог для YouTube-блогеров

Он заявил, что надеется на устойчивое восстановление американской экономики. "Google хочет быть частью этого восстановления. Вот почему мы планируем инвестировать более 7 миллиардов долларов в офисы и центры обработки данных в США и создать в этом году не менее 10 тысяч новых постоянных рабочих мест в Google", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Google продолжает вкладывать значительные средства в свои офисы по всей стране, а также в свой родной штат Калифорния, куда в этом году вложит более 1 миллиарда долларов. Помимо офисов, Google инвестирует в расширение центров обработки данных в Небраске, Южной Каролине, Вирджинии, Неваде и Техасе. Центры обработки данных в Небраске, Огайо, Техасе и Неваде будут полностью введены в эксплуатацию в 2021 году.

Компания полагает, что эти инвестиции позволят создать новые возможности в местах, где компания работает. "Они также позволят предоставлять продукты и услуги, которые помогут ускорить восстановление экономики. В 2020 году рекламные инструменты Google Search, Google Play, YouTube и Google помогли обеспечить экономическую активность объемом 426 миллиардов долларов для более чем 2 миллионов американских предприятий, некоммерческих организаций, издателей, авторов и разработчиков", — говорится в сообщении.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.