МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Зная скрытые возможности Android, можно ускорить работу любого смартфона. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru. Эксперты рассказали, как защитить ваш смартфон от прослушки

Его специалисты обратили внимание, что доступ к скрытым настройкам операционной системы от Google позволяет оптимизировать любой телефон. Чтобы открыть их, нужно активировать режим разработчика, который присутствует на любом аппарате. Для этого в настройках в пункте "Сведения о телефоне" необходимо найти раздел "Сведения о ПО" и семь раз подряд нажать на информационное сообщение "Номер сборки". После этих действий пользователю откроется режим разработчика.

В первую очередь, ускорить смартфон можно, изменив настройки графического ускорителя. В меню параметра "Аппаратное ускорение отрисовки" нужно поставить галочку напротив пункта "Запустить обработку графическим процессором". Недостатком данного способа является повышение расхода оперативной памяти. Если активировать пункт "Отключение аппаратного наложения", то в играх и прочих приложениях снизится рябь, а отображение картинки будет более плавным.

В параметре "Отрисовка" в меню разработчика авторы советуют установить значение 0,5 x в пунктах "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации". В результате проделанных действий время перехода между окнами снизится. "Вы сразу сможете ощутить разницу в скорости открытия приложений на вашем смартфоне", — отметили журналисты. Эксперт рассказал, какие обновления могут сломать ваш смартфон

Авторы подвели итог, сказав, что для наилучшего ускорения работы смартфона следует учитывать объем оперативной памяти и емкость аккумулятора. Это важно, чтобы соблюсти баланс между производительностью и автономностью устройства.