МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Новое, предлагаемой сейчас пользователям мессенджера WhatsApp соглашение на обработку данных, создает для россиян риск слежки со стороны спецслужб США, предупреждают эксперты Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр".

По их мнению, Facebook и WhatsApp (как дочерняя структура) являются американскими компаниями, и следовательно, подчиняются законам США.

Они могут предоставлять американским спецслужбам доступ к ключам шифрования, не запрашивая в ответ необходимые обоснования.

Эксперты центра отмечают, что имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, спецслужбы США будут иметь возможность осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами (американцами), но и за миллионами пользователей по всему миру", — утверждают эксперты. В том числе — за россиянами — добавляют они.

Помимо этого, добавили в Центре, WhatsApp и Facebook резервируют значительные денежные суммы на возможные штрафы, которые будут связаны с обвинениями в нарушении компаниями принципов прозрачности обработки данных, а также нарушениями при обработке персональных данных несовершеннолетних пользователей. Впрочем, как и на другие статьи расходов на расследования.