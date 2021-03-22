МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Социальная сеть Facebook с октября по декабрь 2020 года заблокировала свыше 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов и продолжает бороться с дезинформацией на платформе, говорится в сообщении вице-президента компании Гая Розена, размещенном на сайте Facebook.

"Начнем с фейковых аккаунтов. Мы занимаем жесткую позицию против такой активности и каждый день блокируем миллионы поддельных учетных записей, большинство из которых — во время создания. С октября по декабрь 2020 года мы отключили более 1,3 миллиарда таких аккаунтов", — говорится в сообщении. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

Компания также активно борется с дезинформацией и указывает, что за последние три года удалила со своей платформы более 100 сетей "скоординированного недостоверного поведения" (CIB) и продолжает информировать общественность о своей работе в этом направлении с помощью ежемесячных отчетов CIB.

Для борьбы с дезинформацией компания создала глобальную сеть из более чем 80 независимых специалистов по проверке фактов, которые проверяют контент на более чем 60 языках. "Когда они оценивают какое-то сообщение как ложное, мы сокращаем его распространение, чтобы меньше людей его видели и добавляем предупреждающий ярлык с дополнительной информацией для всех, кто его видит", — отмечает компания.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.