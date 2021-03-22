МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" в партнерстве с крупнейшими правообладателями страны удалил из поисковой выдачи более 15 миллионов ссылок на сайты с нелегальным контентом, из которых 6 миллионов было удалено в 2021 году, сообщает компания.

Более двух лет назад "Яндекс" и крупнейшие правообладатели подписали меморандум, который помог создать механизм защиты для правообладателей аудиовизуального контента, партнеры договорились оперативно искать, проверять и удалять нелегальный аудио и видеоконтент из поисковой выдачи. "Общее число удаленных ссылок в марте 2021 года превысило 15 миллионов. Из них 6 миллионов были удалены из поисковой выдачи за неполные три месяца текущего года. Пиратский контент размещался на более чем 150 тысяч сайтов", — уточняется в сообщении.

Владельцы прав на фильмы, сериалы, песни, спортивный контент и другие произведения играют ключевую роль в борьбе с нелегальным контентом. Они проверяют поисковую выдачу и вносят в реестр те ссылки и сайты, которые нарушают их авторские права. Эти ссылки пропадают из поисковой выдачи в течение нескольких часов. США и Германия вступили в жесткий торг по "Северному потоку 2"

"Как поисковая система, мы не знаем и не можем определять правовой статус контента, размещенного на сторонних ресурсах… Мы надеемся, что равноприменимый антипиратский закон, который будет учитывать интересы правообладателей всех форматов контента, создаст необходимую правовую базу для системной работы в этом направлении", — прокомментировал руководитель поисковых продуктов "Яндекса" Максим Загребин.

Самыми активными правообладателями, которые подали больше всего ссылок в реестр (данные на конец февраля 2021 года) оказались "Стар Медиа" — 5,5 миллиона ссылок, ВГТРК (2,7 миллиона), "КиноПоиск" (1,7 миллиона), "ТНТ-Телесеть" (1 миллион), "А Сериал" (0,8 миллиона), ivi (0,7 миллиона), "Централ Партнершип" (0,5 миллиона).

Отмечается, что эти семь крупнейших правообладателей подали суммарно 12,3 миллиона ссылок, что составляет 82% от всего реестра. Больше всего правообладатели просили удалить ссылки на "Елки", "Каламбур деревня дураков", "Ходячие мертвецы", "Comedy Club" и "По законам военного времени".