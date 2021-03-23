МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор предлагает обязать операторов персональных данных возмещать ущерб пострадавшим из-за их утечки, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов.

В ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по борьбе с киберпреступлениями он озвучил две инициативы ведомства — распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки и ограничить трансграничную передачу данных в целях защиты прав граждан. Как рассчитать налог на банковский вклад

"Третье предложение — это обязанность операторов персональных данных производить расчет размера денежной компенсации в соответствии с нанесенным ущербом субъекту персональных данных", — заявил Логунов.

"То есть это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Госдумы проработать, чтобы возмещение ущерба, в частности морального ущерба субъекта персональных данных, было соразмерно этому ущербу", — резюмировал представитель Роскомнадзора.