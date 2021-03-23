2021-03-23T11:49:32+03:00
2021-03-23T11:49:32+03:00
2021-03-23T11:49:32+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210323/833299922.html
В России могут обязать операторов возмещать ущерб от утечек данных
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Роскомнадзор предлагает обязать операторов персональных данных возмещать ущерб пострадавшим из-за их утечки, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов. В ходе заседания... ПРАЙМ, 23.03.2021
россия, утечки данных, роскомнадзор, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор предлагает обязать операторов персональных данных возмещать ущерб пострадавшим из-за их утечки, сообщил замглавы ведомства Владимир Логунов.
В ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по борьбе с киберпреступлениями он озвучил две инициативы ведомства — распространить принципы закона о персональных данных на иностранные интернет-площадки и ограничить трансграничную передачу данных в целях защиты прав граждан.
"Третье предложение — это обязанность операторов персональных данных производить расчет размера денежной компенсации в соответствии с нанесенным ущербом субъекту персональных данных", — заявил Логунов.
"То есть это такая инновационная идея, которую мы планируем на площадке Госдумы проработать, чтобы возмещение ущерба, в частности морального ущерба субъекта персональных данных, было соразмерно этому ущербу", — резюмировал представитель Роскомнадзора.