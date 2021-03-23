МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В России разрабатывают систему, которая позволит россиянам через цифровые платформы оперативно сообщать об угрозе ареста за рубежом, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

В ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" сенатору задали вопрос, как противодействовать незаконным арестам россиян за рубежом, отметив, что такой практикой пользуются США. Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса

"Мы сейчас разрабатываем систему, которая позволит нашим соотечественникам через цифровые платформы быстро сигнализировать о такого рода угрозе", — сказал парламентарий.

Законодатель также напомнил, что Россия резко увеличила фонд, из которого финансируется правовая поддержка соотечественников.

По мнению Климова, для решения этой проблемы необходимо "сотрудничать с институтами гражданского общества, в хорошем смысле, в том числе в США". Кроме того, нужно научиться при работе с другими государствами в данном вопросе максимально учитывать особенности этих стран, полагает он. "Нужно совершенствовать работу наших консульских служб", — добавил парламентарий.