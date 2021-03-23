МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В России разрабатывают систему, которая позволит россиянам через цифровые платформы оперативно сообщать об угрозе ареста за рубежом, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

В ходе брифинга в МИА "Россия сегодня" сенатору задали вопрос, как противодействовать незаконным арестам россиян за рубежом, отметив, что такой практикой пользуются США.

! Спутник V"

Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса

"Мы сейчас разрабатываем систему, которая позволит нашим соотечественникам через цифровые платформы быстро сигнализировать о такого рода угрозе", — сказал парламентарий.

Законодатель также напомнил, что Россия резко увеличила фонд, из которого финансируется правовая поддержка соотечественников.

По мнению Климова, для решения этой проблемы необходимо "сотрудничать с институтами гражданского общества, в хорошем смысле, в том числе в США". Кроме того, нужно научиться при работе с другими государствами в данном вопросе максимально учитывать особенности этих стран, полагает он. "Нужно совершенствовать работу наших консульских служб", — добавил парламентарий.