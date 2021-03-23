МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В МВД РФ считают нужным изменить ответственность по статьям УК РФ, касающимся киберпреступности, заявил во вторник в Госдуме представитель министерства Владимир Плотницкий.

Как именно предлагается "изменить" ответственность, он не уточнил, но в ходе этого же заседания парламентской рабочей группы ряд участников, в том числе из банковского сообщества, выступили за ужесточение санкций.

"Министерство поддерживало и предлагало ранее пересмотреть меры ответственности по всему спектру статей главы 28 [УК РФ], предусматривающую ответственность за преступления в сфере компьютерной информации", — сказал Плотницкий.

По его словам, соответствующие предложения ведомство представило парламентариям, и теперь они они могут стать частью нового законопроекта, направленного на борьбу с IT-преступностью.

Глава 28 УК РФ объединяет четыре статьи, которые касаются создания и распространения вирусов, троянов и других вредоносных программ, собственно взломов компьютерных сетей и нарушений на предприятиях, которые повлекли такие взломы. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

В отдельный состав выведено "неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России": речь о компьютерных системах различных властных структур, военных объектов, электростанций и тому подобного.

Максимальные наказания по этим статьям сейчас — семь-десять лет заключения, в зависимости от конкретного состава.

Согласно статистике МВД, вал киберпреступности в России продолжается: с начала года рост на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2020-го количество преступлений, совершенных в интернете и с помощью мобильников, выросло почти вдвое.

Президент Владимир Путин в минувшем декабре отмечал, что реагировать на этот всплеск нужно "не увеличением и ужесточением санкций…, а неотвратимостью наказания".