В России могут ужесточить наказание за киберпреступность
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В МВД РФ считают нужным изменить ответственность по статьям УК РФ, касающимся киберпреступности, заявил во вторник в Госдуме представитель министерства Владимир Плотницкий.
Как именно предлагается "изменить" ответственность, он не уточнил, но в ходе этого же заседания парламентской рабочей группы ряд участников, в том числе из банковского сообщества, выступили за ужесточение санкций.
"Министерство поддерживало и предлагало ранее пересмотреть меры ответственности по всему спектру статей главы 28 [УК РФ], предусматривающую ответственность за преступления в сфере компьютерной информации", — сказал Плотницкий.
По его словам, соответствующие предложения ведомство представило парламентариям, и теперь они они могут стать частью нового законопроекта, направленного на борьбу с IT-преступностью.
Глава 28 УК РФ объединяет четыре статьи, которые касаются создания и распространения вирусов, троянов и других вредоносных программ, собственно взломов компьютерных сетей и нарушений на предприятиях, которые повлекли такие взломы.
В отдельный состав выведено "неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России": речь о компьютерных системах различных властных структур, военных объектов, электростанций и тому подобного.
Максимальные наказания по этим статьям сейчас — семь-десять лет заключения, в зависимости от конкретного состава.
Согласно статистике МВД, вал киберпреступности в России продолжается: с начала года рост на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2020-го количество преступлений, совершенных в интернете и с помощью мобильников, выросло почти вдвое.
Президент Владимир Путин в минувшем декабре отмечал, что реагировать на этот всплеск нужно "не увеличением и ужесточением санкций…, а неотвратимостью наказания".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210323/833301145.html