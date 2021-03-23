МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Эксперты назвали способ значительно повысить эффективность работы Android-смартфона, отключив всего одну секретную функцию. Это позволит значительно сэкономить заряд батареи на телефоне. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru. Эксперт объяснил, почему нельзя оставлять смартфон на столе при встрече

Журналисты рассказали, что основной причиной снижения автономности смартфона являются приложения, которые требуют повышенных ресурсов девайса и значительно ухудшают его работу. Владельцы таких смартфонов зачастую бывать просто "привязаны" к розетке. Помимо прочего, в телефоне на базе Android есть определенные службы, отключение которых может увеличить время работы устройства. Одной из таких служб специалисты назвали функцию адаптивных уведомлений. Данная опция сортирует уведомления в зависимости от их важности.

Сообщается, что функция облегчает взаимодействие с устройством, однако она работает в фоне и постоянно потребляет энергию батареи. "После ее отключения можно ежедневно дополнительно экономить несколько процентов заряда", — подчеркнули авторы.

Чтобы отключить опцию, нужно в настройках смартфона выбрать меню "Уведомления", а затем найти в нем раздел "Адаптивные уведомления". Далее в настройке Android Adaptive Notifications необходимо перевести ползунок в неактивное положение. Эксперт напомнил, кто и как следит за вами через смартфон

"Несомненно, отключив данную функцию, не стоит ожидать существенного снижения расхода энергии вашей батареи", — резюмировали авторы. Но они отмечают, что ее отключение точно не будет лишним. При системном подходе и оптимизации ресурсов телефона автономность может возрасти.