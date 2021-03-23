МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Суверенные фонды ОАЭ — Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners — вложили в пятилетние конвертируемые облигации компании Telegram по 75 миллионов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на совместное заявление фондов. Банк России рассказал о механизме разгона акций через Telegram-каналы

Ранее источник на финансовом рынке рассказал РИА Новости, что компания Telegram разместила в пятницу пятилетние конвертируемые облигации в объеме 1 миллиарда долларов с доходностью 7% годовых. По словам собеседника агентства, размещение вызвало ажиотажный интерес у инвесторов. Приобрести бумаги могли только квалифицированные инвесторы.

Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения IPO Telegram с 10%-ным дисконтом к цене размещения акций.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.