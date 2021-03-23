МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Новые законодательные инициативы, которые касаются обязательного требования о предварительной установке российского программного обеспечения в продаваемые на территории страны электронные устройства, похоже, начинают постепенно вступать в силу. Как сообщает Actualnews.org со ссылкой на Telegram-канал MASH, уже с 1 апреля на реализуемых в России смартфонах и планшетах должен быть установлен отечественный мессенджер ICQ. Эксперты назвали самый безопасный мессенджер в мире

Отмечается, что в списке из 16 наименований российского ПО обязательного для предварительной установки в гаджеты, значится всего один отечественный мессенджер — и это именно давно забытый многими ICQ. Любопытно, что аудитория этого сервиса обмена сообщениями, которая в последние годы сократилась до 439 тысяч человек, вполне может снова заметно возрасти, особенно, если принимать во внимание тот факт, что одних только смартфонов россияне ежегодно покупают около 30 миллионов штук.

"В скором времени знакомый многим из далекого прошлого звук ICQ вернется в нашу жизнь. Получается какой-то закон имени ICQ, и именно мессенджеру от этого будет лучше всех. Тем более, что остальные приложения, вроде социальных сетей, карт и онлайн-магазинов отечественные пользователи и сами устанавливают сразу после покупки устройства. А вот, ICQ в январе минувшего года пользовались лишь чуть более 400 тысяч россиян", — пишут авторы канала, рекомендуя всем вспоминать данные своих учетных записей в российском мессенджере, поскольку в ближайшее время его аудитория может увеличиться в десятки раз.