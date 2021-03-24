Назван фактор, который вызовет новый пик интереса к Clubhouse в России
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Выход версии приложения Clubhouse для устройств на базе Android вернет интерес российских пользователей к соцсети, которая в последние недели теряет популярность, прогнозируют опрошенные РИА Новости представители сотовых операторов.
Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
"По нашим прогнозам Clubhouse пережил пик взрывного интереса к платформе на текущий момент. Следующий взрыв интереса к платформе может произойти, когда пользователи Android-гаджетов, которых на российском рынке подавляющее большинство, получат возможность к ней присоединиться", — сообщили в пресс-службе МТС.
Представитель оператора отметил, что мобильный пользовательский трафик приложения снижается существенно, по данным аналитиков компании за последние три недели он сократился более чем в два раза. "При этом мы на собственном опыте замечаем, что аудитория приложения становится все более аффинитивной/вовлеченной за счет того, что темы комнат становятся более узкими и специализированными", — резюмировал он.
Yota также наблюдает сокращение трафика пользователей в Clubhouse по сравнению с февралем, на неделе с 4 по 10 марта трафик упал втрое по сравнению с пиковыми значениями и с тех пор он держится на одном уровне. "Возможно с выходом Android-версии приложения мы сможем увидеть изменения в интересе пользователей, однако сейчас прогнозировать его слишком рано", — прокомментировали в компании.
В "Билайне" равным образом фиксируют резкое падение трафика в соцсети. По данным "Билайн.Аналитика", с начала февраля Clubhouse переживал взрывной рост, затем популярность сервиса неуклонно снижалась. В частности, на неделе с 5 по 11 марта падение составило 54,2% по сравнению с пиковыми показателями, а если сравнивать день ко дню, то по отношению к пиковому дню 19 февраля трафик упал на 303,1%. "По состоянию на 22 марта можно констатировать, что падение трафика приостановилось, но и увеличения количества пользователей не наблюдается", — указали в пресс-службе.
В "Мегафоне" также отметили, что трафик в приложении Clubhouse в середине марта упал на 80% по сравнению с пиковыми днями в феврале.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210324/833306990.html