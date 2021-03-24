МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Выход версии приложения Clubhouse для устройств на базе Android вернет интерес российских пользователей к соцсети, которая в последние недели теряет популярность, прогнозируют опрошенные РИА Новости представители сотовых операторов.

Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Аналитики назвали самые спонтанные ночные покупки россиян

"По нашим прогнозам Clubhouse пережил пик взрывного интереса к платформе на текущий момент. Следующий взрыв интереса к платформе может произойти, когда пользователи Android-гаджетов, которых на российском рынке подавляющее большинство, получат возможность к ней присоединиться", — сообщили в пресс-службе МТС.

Представитель оператора отметил, что мобильный пользовательский трафик приложения снижается существенно, по данным аналитиков компании за последние три недели он сократился более чем в два раза. "При этом мы на собственном опыте замечаем, что аудитория приложения становится все более аффинитивной/вовлеченной за счет того, что темы комнат становятся более узкими и специализированными", — резюмировал он.

Yota также наблюдает сокращение трафика пользователей в Clubhouse по сравнению с февралем, на неделе с 4 по 10 марта трафик упал втрое по сравнению с пиковыми значениями и с тех пор он держится на одном уровне. "Возможно с выходом Android-версии приложения мы сможем увидеть изменения в интересе пользователей, однако сейчас прогнозировать его слишком рано", — прокомментировали в компании. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

В "Билайне" равным образом фиксируют резкое падение трафика в соцсети. По данным "Билайн.Аналитика", с начала февраля Clubhouse переживал взрывной рост, затем популярность сервиса неуклонно снижалась. В частности, на неделе с 5 по 11 марта падение составило 54,2% по сравнению с пиковыми показателями, а если сравнивать день ко дню, то по отношению к пиковому дню 19 февраля трафик упал на 303,1%. "По состоянию на 22 марта можно констатировать, что падение трафика приостановилось, но и увеличения количества пользователей не наблюдается", — указали в пресс-службе.

В "Мегафоне" также отметили, что трафик в приложении Clubhouse в середине марта упал на 80% по сравнению с пиковыми днями в феврале.